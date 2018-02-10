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Denizli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 02:22 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesindeki kazada adeta hurdaya dönen araçlarda sıkışarak yaralanan iki sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Seviş yönetimindeki 35 HB 1450 plakalı hafif ticari araç, Pamukkale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda Şaban Aykan'ın kullandığı 20 ZD 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araç, kaldırıma çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bulvar ise geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İtfaiye ekipleri adeta hurdaya dönen araçlarda sıkışarak yaralanan sürücüleri yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla kurtardı.

Yaralılardan, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Aykan'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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