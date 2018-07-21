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Denizli'de polis şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesinde "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince aracın lastiklerine ateş açıldığı sırada seken kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı - Sürücü hastaneye kaldırıldı, üzerilerinden kimlik çıkmayan araçtaki 3 şüpheli karakola götürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalamaca sırasında aracın lastiklerine ateş açması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 4 kişinin bulunduğu 45 PD 866 plakalı otomobili durdurarak araçtakilerin kimliklerini kontrol etmek istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobildekilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda görülen otomobilin lastiklerine ekipler tarafından ateş açıldığı sırada seken kurşunlardan biri sürücünün bacağına isabet etti.

Yaralanmasının ardından otomobili durduran sürücü, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üzerilerinden kimlik çıkmayan araçtaki 3 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Sürücünün aranmasının olduğu öğrenildi.

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