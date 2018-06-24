Denizli'de renkli seçim manzaraları

DENİZLİ (AA) - Denizli'de mehteran başı olarak çalışan Oğuz Sırlı, sandığa mehteran kıyafetiyle gitti.

Atatürk Ortaokulu'na mehteran kıyafetiyle gelen Sırlı'yı gören vatandaşlar cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sırlı daha sonra 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sırlı, "Geleceğimiz için oyumuzu kullandık." dedi.

- Papağanlarıyla sandığa gittiler

Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Ahmet-Kevser Kıvılcım çifti de evlerinde beslediği papağanlarıyla sandığa gitti.

"Sultan" ve "Şakir" isimli papağanlarını omuzlarına alan Kıvılcım çifti, Pamukkale İlkokulu'ndaki 2239 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Ahmet Kıvılcım, oyunu kullandıktan sonra zarfı papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.

Ahmet Kıvılcım, yaptığı açıklamada, "İnşallah kullandığımız oylar ülkemiz için hayırlı olur. Her yere papağanımla gidiyorum. Eşimde papağanıyla geldi. Oy pusulasını Sultan taşıdı. Çünkü Sultan benim bir parçam. Onunla beraberiz. İkimiz karar verdik nereye atacağımızı." diye konuştu.

Kevser Kıvılcım da seçimin hayırlı olmasını dileyerek, papağanlarını yanlarından ayırmadıklarını söyledi.

