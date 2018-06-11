Denizli'de sağanak

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerine sığındı. Bazı kişiler ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle su dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Belediye ekipleri su baskınlarına karşı cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizleme çalışması başlattı.

