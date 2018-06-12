Denizli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle tıkanan mazgallarda biriken sular, 39 ev ve iş yerinde su baskınına yol açtı. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, su basan yerlerde itfaiye ile belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.
Denizli'de dün akşam etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar yağış nedeniyle göle döndü. Tıkanan mazgallarda biriken sular, ev ve iş yerlerinde su baskınına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde, metrekareye 30,7 kilogram yağış düştü. Evlerini ve iş yerlerini su basan kent sakinleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'nden (DESKİ) yardım istedi. İtfaiye ve DESKİ ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suları pompalarla tahliye etti. Kent merkezindeki 39 ev ve iş yerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.
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