Denizli'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Alcı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tayyar Bozkır (36) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Yusuf (29), Erkan (21) ve Berkan Ergüney (22) kardeşler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ergüney kardeşler, Bozkır'ı sopayla darbetti.
Bunun üzerine Tayyar Bozkır da evinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle Ergüney kardeşlere ateş etti.
Yaralanan Ergüney kardeşler ile darbedilen Bozkır, ambulanslarla Acıpayam ve Serinhisar Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ardından Denizli ve Servergazi Devlet hastanelerine sevk edilen yaralılardan Tayyar Bozkır'ın kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
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