Denizli'de silahlı kavga

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişinin evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtığı kişilerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi'ndeki evinde oturan H.Ç, aralarında husumet bulunan Doğan Akıncı ve arkadaşı Ü.A'nın otomobille geçtiğini gördü.
Otomobildekilerle tartışmaya başlayan H.Ç, evinden aldığı pompalı tüfekle bu kişilere ateş açtı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan Akıncı hayatını kaybetti, Ü.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili H.Ç. gözaltına alındı.
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