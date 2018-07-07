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Denizli'de sulama kanalında bulunan ceset

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Cesedin Bekir Yörük'e ait olduğu belirlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalında bulunan erkek cesedinin Bekir Yörük'e ait olduğu tespit edildi.

Korucuk Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulunan ceset üzerinde çıkan cep telefonundan, Çal ilçe nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Bekir Yörük'e ait olduğu belirlendi.

Yörük'ün yapılan otopsisinde 3 metre derinliğindeki su kanalına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Denizli'de kardeşi ile bakkal işleten Yörük'ün bugün Çal'ın Şapçılar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nden geçen sulama kanalında dün ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirmiş, itfaiye ekiplerinin motorla tahliye ettiği sudan çıkartılan erkek cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderilmişti.

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