Denizli'de sulama kanalında bulunan ceset

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalında bulunan erkek cesedinin Bekir Yörük'e ait olduğu tespit edildi.
Korucuk Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulunan ceset üzerinde çıkan cep telefonundan, Çal ilçe nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Bekir Yörük'e ait olduğu belirlendi.
Yörük'ün yapılan otopsisinde 3 metre derinliğindeki su kanalına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Denizli'de kardeşi ile bakkal işleten Yörük'ün bugün Çal'ın Şapçılar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nden geçen sulama kanalında dün ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirmiş, itfaiye ekiplerinin motorla tahliye ettiği sudan çıkartılan erkek cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü
Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler
CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum