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Denizli'de sulama kanalında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Denizli'de sulama kanalında ceset bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de suyu motorla tahliye etti.

Sudan çıkartılan kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Denizli Pamukkale sulama kanalı

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