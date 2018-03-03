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Denizli'de şüpheli kutu kontrollü patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 00:22 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesinde aydınlatma direğinin yanına bırakılan, elektrik panosu görünümü verilen metal kutuda yapılan ilk incelemede parça tesirli el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de aydınlatma direğinin yanına bırakılan şüpheli kutu kontrollü şekilde patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi'ndeki aydınlatma direğinin yanında şüpheli kutu bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı çağrıldı. Özel elbiselerini giyen bomba imha uzmanı, metal kutuyu fünyeyle kontrollü şekilde patlattı.

İlk incelemede elektrik panosu görünümü verilen metal kutuda parça tesirli el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüpheli paketin kontrollü olarak imha edildiğini, ekiplerin incelemesinin sürdürdüğünü söyledi.

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