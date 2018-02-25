Denizli'de şüpheli ölüm

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Suçatı Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Yatğın (41) çalışma üzere tarlasına gitti.
Yatğın'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek tarlaya gitti. Mehmet Yatğın'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemede Yatğın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Yatğın'ın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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