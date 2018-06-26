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Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

İnternet kanalıyla tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait 77 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de internetten Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve internet ortamında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Plakası tespit edilen bir otomobili durdurarak arama yapan ekipler, Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait 35 sikke ile 42 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirdi.

Haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan zanlılar, serbest bırakıldı.

Tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bizans Kaçakçılık obje roma tarihi eser

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