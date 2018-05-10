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Denizli'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

Çivril ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 41 sikke ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde Roma ve Bizans dönemlere ait bin 41 sikke ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Kıralan Mahallesi'nde tespit edilen bir evde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 41 sikke bulundu.

Gözaltına alınan A.A'ya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çivril sikke tarihi eser

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