Denizli'de tarihi eser operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde Roma ve Bizans dönemlere ait bin 41 sikke ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Kıralan Mahallesi'nde tespit edilen bir evde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 41 sikke bulundu.
Gözaltına alınan A.A'ya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi
Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...
Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı
İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu
ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Türkiye'de bulundu! Sadece erkekler girebiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum