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Denizli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi hakkında inceleme başlattı.

Ekipler, incelemenin ardından haklarında yakalama kararı çıkartılan 5 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli PKK Propaganda Terör örgütü

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