Denizli'de trafik kazaları: 1 ölü, 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Acıpayam'dan Gölcük Mahallesi istikametine giden Salih Derin (35) idaresindeki 09 YM 756 plakalı otomobil, Pınaryazı Mahallesi yakınlarında refüj ve ağaçlara çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'dan Denizli yönüne giden Selman Özboğacı'nın kullandığı 35 KH 0896 plakalı otomobil, Yumrutaş mevkisinde, karşı yönden gelen Ali Kornak yönetimindeki 32 AN 944 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller şarampole devrildi. Kazada, sürücüler ile 35 KH 0896 plakalı araçtaki Esra ve Sara Özboğacı otomobilde sıkıştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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