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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 20:52 | Son Güncelleme

Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ramazan Akça (50) idaresindeki 20 FE 440 plakalı otomobil, Bozburun Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü Akça ile Zeynep Selçuk (28), 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Akça, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bozburun Mahallesi otomobil trafik kazası

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