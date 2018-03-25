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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Antalya yönüne giden Hasan Hüseyin İlhan'ın (73) kullandığı 20 KF 410 plakalı otomobil, Aligöz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt İlhan (70) yaralandı.

Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü İlhan, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil trafik kazası

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