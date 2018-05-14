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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zehra E. yönetimindeki 32 YB 432 plakalı otomobil, Çardak Hava Limanı kavşağında Halil Kelle'nin kullandığı plakası olmayan motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilerek süreklenen motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan Bayram Hor ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Bayram Hor kurtarılmadı.

Ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Halil Kelle'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hor'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis sürücü Zehra E'yi gözaltına aldı.

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1 yaralı 1 ölü Çardak Kaza Motosiklet otomobil

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