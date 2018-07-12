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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'den Antalya yönüne giden Hasan Hüseyin Tutar yönetimindeki 07 ERR 64 plakalı otomobil, Serinhisar ilçesi girişinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Tutar ile yanında bulunan Yunus Keseroğlu (26) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Keseroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaza ölü yaralı

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