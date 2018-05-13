Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Acıpayam'dan Antalya yönüne seyreden Hasan Karabacak yönetimindeki 20 DV 935 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Lütfiye Karabacak, Ayşe Gözen, Zeynep İlgün ve Hatice Durak yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Lütfiye Karabacak, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Fransa Paris'te bıçaklı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!
Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum