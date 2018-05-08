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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 05:44 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüje çarparak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Pınarkent'ten Pamukkale istikametine seyreden Ümit Güngör (22) idaresindeki 20 AAJ 777 plakalı otomobil, Çevre Yolu Güzelköy yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobilin bir bölümü de yandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Güngör'ün cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri ise bir kısmı yanan aracı kısa sürede söndürdü.

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