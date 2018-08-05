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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (30) kullandığı 20 ARM 61 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkartılan Yılmaz, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Hasan Hüseyin Yılmaz trafik kazası

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