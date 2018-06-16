Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Denizli'den Antalya yönüne giden Servet Demirci (40) yönetimindeki 06 ATH 45 plakalı otomobil, Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Süleyman Güzel'in kullandığı 26 DY 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Demirci yönetimindeki otomobil, daha sonra Denizli'den Antalya istikametine giden Murat Demirci'nin kullandığı 34 NU 1375 ve Mustafa Güler idaresindeki 06 JJ 155 plakalı otomobillere çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekibi tarafından çıkartılırken, sürücülerden Servet Demirci sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer sürücüler ile otomobillerdeki 6 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü.

