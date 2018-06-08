Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Manisa'dan Denizli yönüne giden Özcan Can Kaya yönetimindeki 45 LG 190 plakalı otomobil, Meyele mevkisinde aynı istikamette seyreden Muammer Yangöz idaresindeki 35 TEY 63 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada iki sürücü otomobillerde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yangöz'ün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
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