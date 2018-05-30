Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa Urhan yönetimindeki 09 AG 139 plakalı otomobil, Dodurga Mahallesi yakınlarında devrildi.
Otomobile sıkışan sürücü ile eşi Nilüfer Urhan ve kızı Veranur Urhan, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
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