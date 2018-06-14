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Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde pazardan dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Çivril'den Düzbel Mahallesi'ne giden Mehmet Akbulut idaresindeki 20 LK 056 plakalı otomobil, Gümüşsu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile aynı araçtaki Elif Akbulut, Cansu Özen ve Ümmü Özen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailenin Çivril ilçesinde kurulan semt pazarından döndükleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Pazar şarampol

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