Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde pazardan dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Çivril'den Düzbel Mahallesi'ne giden Mehmet Akbulut idaresindeki 20 LK 056 plakalı otomobil, Gümüşsu Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı araçtaki Elif Akbulut, Cansu Özen ve Ümmü Özen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ailenin Çivril ilçesinde kurulan semt pazarından döndükleri öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Sosyal medyanın diline düştüler
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum