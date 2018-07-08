Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Çelik idaresindeki 20 ZF 458 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 RA 227 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Çelik, eşi Eşe Çelik, gelini Hafize Çelik ve torunları Mehmet ve Sinem Neşe yaralandı.
Otomobilde sıkışan Eşe ve Hafize Çelik itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan diğer otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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