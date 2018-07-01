Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Denizli istikametine giden Mehmet Topuzayak (25) yönetimindeki 20 F 9195 plakalı otomobil, Pınarkent çevre yolu kavşağında aynı istikamette giden Ramazan Sarıkoç'un (54) kullandığı 09 S 9177 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mertcan Akıllı (24), Hacer Sürgütavi (26) ile ikiz bebekleri Hatice (1) ve İbrahim Sürgütavi (1) yaralandı.

Sıkışan yaralılar, itfaiye görevlilerince araçlardan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Sarıkoç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

