Denizli'de trafik kazası: 8 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokak hayvanlarını toplama aracı ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Günbakan (24) yönetimindeki 20 M 0705 plakalı yolcu minibüsü, Bozburun Mahallesi 7013 Sokak'ta, Muhammet Keçecioğlu'nun kullandığı 20 AAC 164 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait sokak hayvanlarını toplama pikabı ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, pikap ise bir tüp deposunun kapısına çarparak durabildi.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 4 ve pikapta bulunan 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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