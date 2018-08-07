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Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elif Erdoğan (59) yönetimindeki 64 FS 495 plakalı traktör, Yeşildere Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Elif Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Esengül Erdoğan (39) ile 7 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Kaza sürücü trafik kazası traktör

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