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Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:14 | Son Güncelleme

Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinden Pamukkale'ye giden, çoğunluğu Rus ve Ukraynalı 32 turistin bulunduğu Oktay C. yönetimindeki 07 KBJ 10 plakalı otobüs, Acıpayam ilçesi Aligöz mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 turist ile 2 tur rehberi, Acıyapam ve Serinhisar ilçeleri ile kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan 17 turist, başka bir otobüsle Antalya'ya gönderildi.

Çalışmalar nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri kaza yerinde inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza OTOBÜS Pamukkale turist

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