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Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173.

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Denizli Valiliği önünde başlayan törende Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İl Müdürü Mevlüt Demir, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının, gece gündüz demeden görevini yerine getirdiğini belirtti.
Denizli Emniyet Teşkilatı törenin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan’ı makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Demir ve beraberindeki emniyet mensuplarına ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hasan Karahan “Emniyet teşkilatı görevlilerimiz zor şartlar altında görev yapıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz ve kendilerine duacıyız. Türk Polis Teşkilatı, 173 yıla dayanan geçmişiyle devletimizin en köklü kurumlarından biridir. Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana elde ettiği bilgi , deneyim ve birikimiyle hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, can ve mal emniyetinin temini için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatı mensubu personelimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 10 Nisan Polis Haftası vesileyle tüm emniyet mensubu çalışanlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyor, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi. Daha sonra yunus ekipleri, trafik ekipleri ile birlikte, polisler eskort halinde şehir turu attı. Gün içinde bir programda polis şehitliğinde düzenlendi. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

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Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü
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Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü
3 / 7

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü
4 / 7

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü
5 / 7

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü
6 / 7

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü
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Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Denizli’de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü
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