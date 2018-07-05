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Denizli'de uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5'i İran uyruklu 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5'i İran uyruklu 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik faaliyetler kapsamında İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu hapları İstanbul'dan Denizli'ye sevk etmeye çalışan kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Pamukkale ilçe girişinde durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada, aracın ön konsolu içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap bulundu.

Zanlıların bağlantılı olduklarını tespit ettiği 15 Mayıs Mahallesi'ndeki aparta da operasyon düzenleyen ekipler, burada da uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda 5 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

- Pişmaniye kutusuna uyuşturucu gizlenmiş

Pamukkale ilçesi Pınarkent yakınlarında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise valiz içerisindeki pişmaniye kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler valiz sahibi yolcuyu gözaltına alındı.

Ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik başka bir operasyonda da 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5'i İran uyruklu 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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