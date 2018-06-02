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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Çivril'deki operasyonda 15 gram eroin ve Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak çalışma başlattı.

İlçe merkezindeki 4 adrese polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 gram eroin ile saksılara dikili Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda F.C, A.K, A.G ve M.Y. gözaltına alındı.

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Jandarma madde operasyon polis ticaret uyuşturucu

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