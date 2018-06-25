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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Operasyonda 2 bin 313 kök Hint keneviri, kurumaya bırakılmış 3 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağışamlı Mahallesi'nde A.K'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda belirlenen adreste 2 bin 313 kök Hint keneviri bitkisi ile kurumaya bırakılmış 3 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli A.K, gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu imha edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kenevir madde uyuşturucu

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