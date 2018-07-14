Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde satmak suçundan sabıkası bulunan E.Ö'nün ilçe merkezinde S.U. ve B.Ö. ile bir araya geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 gram eroin ele geçirildi, E.Ö. ile S.U. ve B.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan E.Ö. tutuklandı, S.U. ve B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!
Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum