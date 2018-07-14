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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde satmak suçundan sabıkası bulunan E.Ö'nün ilçe merkezinde S.U. ve B.Ö. ile bir araya geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 gram eroin ele geçirildi, E.Ö. ile S.U. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan E.Ö. tutuklandı, S.U. ve B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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eroin polis ticaret uyuşturucu

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