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Denizli'de yabancı uyruklu kadının darbedilerek öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

Cinayetle ilgili gözaltına alınan maktulün erkek arkadaşı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Azerbaycan vatandaşı Türkay İsoyava'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün Pamukkale ilçesindeki bir apartta darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Türkay İsoyava'nın (33) katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve komşuların ifadeleri doğrultusunda katil zanlısı olarak maktulün erkek arkadaşı 28 yaşındaki Mertkan Öztürk takibe alındı.

Ekipler, şüpheliyi Deliktaş Mahallesi'ndeki başka bir apartta gözaltına aldı.

Mertkan Öztürk'ün emniyetteki ifadesinde bir süredir birlikte yaşadığı İsoyava'yı kıskançlık tartışması nedeniyle darbettiğini, kadının şuurunun kapanması ve kendine gelmemesi üzerine sağlık ekiplerine haber vererek kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan İsoyava'nın ön otopsisinde vücudunun birçok yerinde darp izine rastlandığı belirtildi.

İki çocuk annesi kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için vücudundan parça alınarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Asmalıevler Mahallesi 1018 Sokak'taki apartta çalışanlar, dün kapısı açık odada bir kadının yerde hareketsiz yattığını fark etmiş, yabancı uyruklu kadının darbedilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

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Azerbaycan vatandaşı cinayet darbedilmek otopsi

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