Denizli'de yamaç paraşütü kazası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dengesini kaybederek düşen yamaç paraşütünün pilotu yaralandı, Güney Koreli yolcusu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, paraşüt sporucusu Nazmiye Sevda Ağda, Güney Koreli Seo Yun Seok (29) ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.
Bir süre sonra dengesini kaybeden pilot yere sert şekilde düştü.
İkilinin düştüğünü gören arkadaşları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, ayak bilekleri kırılan sporcu ile ağır yaralanan turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Koreli turist, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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