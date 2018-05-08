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Denizli'de yavru kedileri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:53 | Son Güncelleme

Denizli'de yavru kedileri itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesi bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, havalandırma boşluğunda kedi yavruları olduğunu belirledi.

Merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna inen bir itfaiye eri, ekip arkadaşlarından kedileri içerisine koyup yukarıya çıkaracağı koli istedi.

Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediler doğaya bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Havalandırma itfaiye kedi mahsur

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