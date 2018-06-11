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Denizli'de yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

Denizli'de yıldırım isabet eden camide hasar oluştu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de camiye yıldırım düşmesi sonucu, caminin elektrik tesisatı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra yağışın etkili olduğu Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 429/1 Sokak'ta bulunan Ertuğrul Gazi Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Caminin içerisinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caminin elektrik tesisatında çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle caminin elektrik tesisatı hasar gördü.

Cami görevlisi İsmail Sönmez camiye geldiği sırada içeriden duman çıktığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerin bildirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
cami itfaiye yağmur yangın Yıldırım

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