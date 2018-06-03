Denizli'de zehirlenme şüphesi: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde meyve ağaçlarını ilaçlayan kişi, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, çiftçi Selami Çorbacıoğlu (61), Emirhisar Mahallesi'ndeki meyve ağaçlarını zirai pompayla ilaçlamaya başladı. Çorbacıoğlu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Çorbacıoğlu'nun, tıkanan pompayı ağzıyla açmaya çalıştığı öne sürüldü.

