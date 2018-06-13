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Denizli'deki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:27 | Son Güncelleme

Çivril ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği kavga ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili 5 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Hamam Mahallesi Kumluk mevkisindeki büfeden gece içki almak isteyen Sedat Akgöz'ün (36) işletmeci Mustafa A. (20) tarafından bıçakla öldürülmesi ve sonrasında 2 aile arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa A'nın yanı sıra kavgaya karışan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çivril'de 11 Haziran'da büfeden gece içki almak isteyen Sedat Akgöz ile işletmeci Mustafa A. (20) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Akgöz hastanede ölmüştü.

Cinayetin ardından olay yerine gelen 2 aile üyeleri arasında taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya polis müdahalede bulunmuştu.

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bıçaklama Çivril kavga yağma

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