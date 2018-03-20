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Denizli'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Tarlada cesedi bulunan Kırgısiztan uyruklu kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi yakalandı - Zanlı ile cesedi bulunan yabancı uyruklu kadının bir eğlence mekanından birlikte çıkarken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tarlada cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu kadının öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı.

Pamukkale Mahallesi Kocarık mevkisindeki tarlada dün cesedi bulunan Yryskul Zheenbek Kyzy'nin (26) öldürülmesine ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Arama Timi'nin (Jasat) yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, şüpheli olarak aranan Barış Ü. (30) ikamet ettiği Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Barış Ü'nün, "Boğazını sıktığı Yryskul Zheenbek Kyzy'nin, arabayla geri manevra yapmaya çalıştığı sırada çarparak üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybettiğini" öne sürdüğü bildirildi.

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Öte yandan, Barış Ü. ile Yryskul Zheenbek Kyzy'nin birlikte bir eğlence mekanına girerken görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. İkilinin bir müddet sonra mekandan yine birlikte ayrılmaları da görüntülere yansıdı.

-Olay

Pamukkale Mahallesi'nde dün tarlada bir kadın cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, yapılan incelemede ölen kişinin Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy (26) olduğu tespit edilmişti.

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cinayet Kırgısiztan uyruklu tarla

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