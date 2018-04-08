Denizli'deki cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir çiftçinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi ve bacanağı tutuklandı.
Benlik Mahallesi Yenice mevkisinde çiftçilik yapan Mutlu Aysel'in (38) öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan eşi Zeynep Aysel ile bacanağı Erdal Ersoy'un Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
3 Nisan gecesi silah sesleri üzerine Mutlu Aysel'in evine giden yakınları, Aysel'i sağ omzundan ve bacağından av tüfeği ile vurulmuş halde bulmuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aysel hayatını kaybetmişti.
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