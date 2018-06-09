Denizli'deki cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 22 yaşındaki kadını evinde bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, eski sevgilisi Müge Çoban'ı bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan cinayet zanlısı İsmail Çul'un (36) Emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Çul'un, polise verdiği ifadesinde, bir süredir birlikte olduğu, ilişkilerini eşine anlatmakla tehdit eden Müge Çoban ile tartıştıklarını ve kız arkadaşını bu sırada bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Cinayeti işledikten sonra gece kendi evine gidip uyuduğu ve ertesi gün polis merkezine teslim olduğu öğrenilen Çul, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Müge Çoban'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çoban'ın cenazesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

- Olay

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden Müge Çoban'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, çilingir yardımıyla içeriye giren polis ekipleri, göğsünden bıçaklanan Çoban'ın yaşamını yitirdiğini tespit etmişti. Müge Çoban'ın eski sevgilisi olduğu ileri sürülen İsmail Çul, polise teslim olmuştu.

