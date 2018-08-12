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Denizli'deki cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 20:00 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesinde eşi ve 13 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar eden kişi ile kızının cenazesi toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi ve 13 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra intihar eden kişi ile kızının cenazesi toprağa verildi.

Akkonak Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Sevgi (45) ve kızı Esma Gül'ü (13) boğarak öldüren, daha sonra elektrik kablosuyla kendini asarak intihar eden Ali Arslan (47) ile kızının cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Ulu Cami'ye getirildi.

Baba ile kızı için camide ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine yakınları katıldı.

Dün akşam eve geldiğinde annesi, babası ve kız kardeşinin cansız bedenleri ile karşılaşan İbrahim Arslan'ın, cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Arslan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cenazeler, Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne Sevgi Arslan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

-Olay

İbrahim Arslan, dün akşam Akkonak Mahallesi'ndeki evlerine geldiğinde annesi Sevgi ve kız kardeşi Esma Gül'ün yerde hareketsiz yattığını, babası Ali Arslan'ın da elektrik kablosuyla asılı olduğunu görünce durumu polise bildirmiş, sağlık ekipleri baba, anne ve kızlarının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Ali Arslan'ın, eşi ve kızını boğarak öldürdüğü, kendini elektrik kablosuyla asarak intihar ettiği belirlenirken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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