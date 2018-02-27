Denizli'deki çocuklara cinsel istismar davasında karar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve kameraya kaydettiği cinsel istismar görüntüleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöp konteynerinde bulunan tutuklu sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı.
Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı duruşmasına tutuklu sanık Halil Ablan (42) ve avukatı ile müşteki ailelerin avukatları katıldı.
Son savunması alınan Ablan, şikayetçi olan iki kız çocuğunun ailelerinin, bakkaldan yaptıkları alışveriş karşılığında kendisine borcu olduğunu, ödememek için iftira attıklarını öne sürerek hakkındaki iddiaları reddetti.
Savunmasının ardından hakim, sanığın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Ayrıca sanığın cinsel istismarda bulunduğunu gösteren ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcıları tarafından çöp konteynerinde bulunan hard disk ve flaş belleklerden çıkan görüntülerin incelenerek cinsel istismara uğrayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine karar verildi.
- Olay
Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nde bakkal işleten Halil Ablan, Ağustos 2016'da çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmış, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 Aralık 2016'da kağıt toplayıcılarının çöp konteynerinde bulduğu hard disk ve flaş belleklerden çıkan çocuk istismarı görüntülerinin Denizler'deki bakkalda çekildiği belirlenmiş, Ablan'ın bakkala gelen çocuklara cinsel istismarda bulunup bunları kaydettiği tespit edilmişti.
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