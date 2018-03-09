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Denizli'deki "drone" destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan, aralarında bir kadının da bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 8 kişi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik önceki gün drone destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.K, Ç.Ç, Ş.D, B.B, M.I, Ç.K, Ş.Z. ve S.S, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır sürdürülen takibin ardından 7 Mart'ta 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 8 kişinin ikametlerinde yapılan aramada 20 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 50 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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adliye drone uyuşturucu zanlı

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