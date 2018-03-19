Denizli'deki FETÖ davasında karar çıktı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet müdürlüğü yapılanmasına yönelik davada karar çıktı.
Denizli'de, FETÖ/PDY'nin emniyet müdürlüğü yapılanmasına yönelik, aralarında eski polis müdürlerinin de bulunduğu 10'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada karar verildi. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile bazı sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada, son savunmalarını yapan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, aralarında eski 4'üncü sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve komiserlerin de buluduğu 14 sanığa 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Eski komiser Asuman Büyükakçalı ve sağlık memuru Bilge Bıçakçı'nın da beraatine karar verilirken, tutuklu sanıklardan Latif Boz, Hüseyin Tosun, Mustafa Taç, Muhsin Haspolat ve Ömer Korucuk'un tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
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