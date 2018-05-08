HABER

Denizli'deki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Acıpayam'da örgütün "eğitim yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı serbest bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü savcılıktan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.K, A.Ö, C.A. ve Z.A. ile R.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Ö, Z.A. ve R.Ç. savcılıktan, Ş.K. ve C.A, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "eğitim yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında dün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Skandal karar! Darbeci askere sahip çıktılarSkandal karar! Darbeci askere sahip çıktılar
Skandallar art arda ortaya çıktıSkandallar art arda ortaya çıktı
Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındıKerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 5 zanlı eğitim yapılanması öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.